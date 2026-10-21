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Aktuelle Analyse

Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Allianz-Aktie

Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Allianz-Aktie

Das Allianz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
436.30 EUR 4.10 EUR 0.95 %
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Gespräche mit dem Management hätten die Attraktivität der Unternehmensgröße und der Diversifizierung des Geschäfts verdeutlicht, aber auch die Dringlichkeit, die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern, schrieb Ben Cohen in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Aktie des Versicherers sei leicht zurückgegangen, was einen angemessenen Einstiegspunkt für ein hochwertiges, langfristig wertsteigerndes Investment darstelle.

Aktienbewertung im Detail: Die Allianz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:57 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 435,40 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 3,35 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136.119 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 16,6 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Allianz voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15:11 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Allianz Kaufen DZ BANK

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