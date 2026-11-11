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Bewertung im Blick

Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie

Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie

GEA-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch RBC Capital Markets-Analyst Sebastian Kuenne unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 76 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Anlagenbauer habe eine sehr starke Auftragsdynamik verzeichnet im dritten Quartal, schrieb Sebastian Kuenne am Mittwoch in seinem Resümee zum Bericht. Mit Blick auf 2027 hebt er die Chancen im Geschäft mit der Pharmabranche hervor.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die GEA-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von GEA konnte um 15:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 72,85 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 8,44 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 56.117 Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 28,9 Prozent zu. Die Veröffentlichung der GEA-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

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Datum Rating Analyst
15:26 GEA Outperform RBC Capital Markets
12:51 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.11.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 GEA Hold Warburg Research
10.11.26 GEA Buy Deutsche Bank AG

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