Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Hannover Rück-Aktie

Sector Perform-Einstufung

12.08.26 10:37 Uhr

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen das Hannover Rück-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die Hannoveraner hätten als letzter europäischer Rückversicherer ihren Quartalsbericht vorgelegt, schrieb Ben Cohen am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Wachstum im Rahmen der Vertragserneuerung sowie das schwache Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft kontrastierten mit der Branchenentwicklung. Er zeigte sich zudem enttäuscht vom Schaden- und Unfallgeschäft.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Hannover Rück-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:21 Uhr bei 250,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 7,83 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 30.531 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 1,2 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:42 / EDT



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