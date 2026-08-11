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Sector Perform-Einstufung

Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Hannover Rück-Aktie

Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Hannover Rück-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen das Hannover Rück-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
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Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die Hannoveraner hätten als letzter europäischer Rückversicherer ihren Quartalsbericht vorgelegt, schrieb Ben Cohen am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Wachstum im Rahmen der Vertragserneuerung sowie das schwache Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft kontrastierten mit der Branchenentwicklung. Er zeigte sich zudem enttäuscht vom Schaden- und Unfallgeschäft.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Hannover Rück-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:21 Uhr bei 250,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 7,83 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 30.531 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 1,2 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

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DatumRatingAnalyst
10:51 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:36 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
10:11 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.