Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Siemens Energy-Aktie

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09.10.26 12:07 Uhr

RBC Capital Markets hat eine umfassende Prüfung der Siemens Energy-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im abgelaufenen Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Siemens Energy erwartet der Experte das operative Ergebnis (Ebita) über der Konsensschätzung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Siemens Energy konnte um 11:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 144,90 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 38,03 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 336.957 Siemens Energy-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 20,9 Prozent nach oben. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT



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