Aktie im Blick

Diese Empfehlung gibt UBS AG für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Die Schweizer Großbank UBS hat FMC mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sell" belassen. Anstehende Daten eines Konkurrenzprodukts könnten das Potenzial für optimistischere Erwartungen an die Gewinnung von US-Patienten für ein neues Dialysegerät des Unternehmens begrenzen, das demnächst auf den Markt komme, schrieb Graham Doyle am Freitagnachmittag. Dieses werde zur sogenannten High-Volume Hämodiafiltration (HV-HDF) genutzt - ein Blutreinigungsverfahren für Patienten mit terminalem Nierenversagen, in dem der Experte einen wichtigen positiven Kurstreiber für FMC sieht.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:01 Uhr 0,8 Prozent auf 36,91 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 0,24 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 19.190 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 5,8 Prozent zurück.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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