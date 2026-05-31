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Analyse: So bewertet UBS AG die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

01.06.26 09:18 Uhr
Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St unter der Lupe: UBS AG veröffentlicht neue Bewertung | finanzen.net

Diese Empfehlung gibt UBS AG für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
36,12 EUR -0,95 EUR -2,56%
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Die Schweizer Großbank UBS hat FMC mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sell" belassen. Anstehende Daten eines Konkurrenzprodukts könnten das Potenzial für optimistischere Erwartungen an die Gewinnung von US-Patienten für ein neues Dialysegerät des Unternehmens begrenzen, das demnächst auf den Markt komme, schrieb Graham Doyle am Freitagnachmittag. Dieses werde zur sogenannten High-Volume Hämodiafiltration (HV-HDF) genutzt - ein Blutreinigungsverfahren für Patienten mit terminalem Nierenversagen, in dem der Experte einen wichtigen positiven Kurstreiber für FMC sieht.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:01 Uhr 0,8 Prozent auf 36,91 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 0,24 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 19.190 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 5,8 Prozent zurück.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

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