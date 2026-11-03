Analyse: So bewertet UBS AG die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse im Fokus

03.11.26 13:19 Uhr

UBS AG-Analyst Graham Doyle hat eine umfassende Analyse des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Blutwäschespezialist habe zwar erneut deutlich positiv überrascht, schrieb Graham Doyle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Doch die zurückgeschraubten Ergebnisziele signalisierten einen Rückgang des Gewinns vor Zinsen und Steuern im Schlussquartal um ein Viertel.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte um 13:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 41,32 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 12,88 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 313.694 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 5,4 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.