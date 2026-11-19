Analyse im Blick

UBS AG hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ.

Aktienanalyse online: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 11:57 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 38,83 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,47 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 387.324 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 30,8 Prozent. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT



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