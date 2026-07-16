Analyse: So bewertet UBS AG die Merck-Aktie

Aktie unter die Lupe

20.07.26 12:43 Uhr

UBS AG hat die Merck-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Matthew Weston rechnet mit soliden Wachstumstrends im zweiten Quartal, wie er am Freitagnachmittag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Die Dynamik aus dem ersten Quartal dürfte sich aufs zweite übertragen haben.

Aktieninformation im Fokus: Die Merck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 12:27 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 136,50 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 9,89 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 29.730 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 13,6 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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