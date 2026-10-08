Analyse: So bewertet Warburg Research die GEA-Aktie

Einstufung im Blick

08.10.26 11:22 Uhr

Warburg Research hat eine sorgfältige Analyse der GEA-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Gea von 64 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die letzte Informationsrunde des Anlagenbauers vor der Veröffentlichung der Zahlen des dritten Quartals habe ein prozentual zweistelliges Auftragswachstum signalisiert, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 an.

Zwischen Kursziel und Realität: Die GEA-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die GEA-Aktie musste um 11:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 67,65 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 0,96 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 24.823 GEA-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 19,7 Prozent. Am 09.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von GEA veröffentlicht werden.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: / / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 07:41 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.