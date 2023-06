ANALYSE/State Street Bank: Stimmung unter Anlegern wird immer besser

BOSTON (dpa-AFX) - Aktieninvestoren sind im Juni noch einmal optimistischer geworden. Der vom Vermögensverwalter State Street ermittelte Global Investor Confidence Index (ICI) stieg um 6,1 Punkte auf 95,8 Punkte. Das war der sechste monatliche Anstieg in Folge, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß. Damit bewegt sich das globale Stimmungsbarometer aber noch immer unter der neutralen 100-Punkte-Marke.

Verantwortlich für die sich weiter aufhellende Stimmung waren die Investoren in Nordamerika und Europa, wo die entsprechenden Umfragen höhere Werte zutage förderten. In Nordamerika war das den Angaben zufolge der Lösung im Streit um die staatliche Schuldenobergrenze in den USA geschuldet. Damit sei aus Sicht der Anleger "ein bedeutendes Marktrisiko vom Radar verschwunden". In Asien trübte sich die Stimmung hingegen ein, belastet von einer "holprigen Erholung" in China.

Der ICI misst laut State Street die Risikobereitschaft der Anleger, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufsverhalten institutioneller Investoren untersucht. Der Index weist Änderungen in der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft beziehungsweise das Vertrauen. Ein Wert von 100 ist neutral - dies ist der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern./bek /jsl/he