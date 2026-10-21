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Einstufung im Blick

Analyse: UBS AG bewertet adidas-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Analyse: UBS AG bewertet adidas-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Die detaillierte Analyse des adidas-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Robert Krankowski durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
161.75 EUR -0.90 EUR -0.55 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Kurserholung der vergangenen Wochen habe Erwartungen an ein besseres Quartal geschürt, zumal die gesunkenen Konsensschätzungen zuletzt nur noch ein moderates operatives Ergebniswachstum (Ebit) beinhaltet hätten, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dieses entspreche - bereinigt um die Auswirkungen zurückerstatteter US-Zölle - den Erwartungen. Hinter den Bruttomargen im kommenden Jahr stehe angesichts des schwierigen Geschäftsumfelds aber weiterhin ein Fragezeichen.

Aktienbewertung im Detail: Die adidas-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 161,75 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 1,08 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 241.200 adidas-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 2,5 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:01 adidas Outperform Bernstein Research
12:01 adidas Neutral UBS AG
08:01 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 adidas Outperform RBC Capital Markets
08:01 adidas Buy Jefferies & Company Inc.

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