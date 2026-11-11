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Aktienbewertung

Analyse: UBS AG bewertet Brenntag SE-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Analyse: UBS AG bewertet Brenntag SE-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Brenntag SE-Aktie durch UBS AG liegen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
59.20 EUR -2.14 EUR -3.49 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Der Chemikalienhändler habe den Bruttogewinn solide gesteigert, schrieb Nicole Manion am Mittwoch nach den Zahlen. Die Kosten seien im dritten Quartal aber ebenfalls geklettert. Letztlich könnten die Anleger leicht verschnupft darauf reagieren, dass keine Trendverbesserung eingetreten sei.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 10:36 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 59,30 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 2,87 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 102.178 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 23,6 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

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Datum Rating Analyst
11:36 Brenntag SE Hold Warburg Research
11:01 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Brenntag SE Neutral UBS AG
09:11 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
09:06 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.

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