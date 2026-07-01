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Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie mit Buy in neuer Analyse

02.07.26 14:13 Uhr
UBS AG veröffentlicht Prognose: Was jetzt mit der Continental-Aktie passiert | finanzen.net

Die Continental-Aktie wurde von UBS AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
71,84 EUR -0,38 EUR -0,53%
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Die Schweizer Großbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vorab-Aussagen des Managements zu den am 4. August anstehenden Quartalszahlen im Rahmen einer Investorenveranstaltung des Reifenkonzerns sollten nicht viel an den Konsensschätzungen für 2026 ändern, schrieb David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Continental konnte um 13:57 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 75,02 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 19,97 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 177.232 Continental-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 15,2 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

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