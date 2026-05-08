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Aktie unter die Lupe

Analyse: UBS AG bewertet Hannover Rück-Aktie mit Buy in neuer Analyse

11.05.26 12:34 Uhr
Wichtige News für Hannover Rück-Aktionäre: UBS AG hat sich positioniert | finanzen.net

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Hannover Rück-Papiers durch UBS AG-Analyst Will Hardcastle.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
237,00 EUR -7,60 EUR -3,11%
Charts|News|Analysen
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 306 Euro auf "Buy" belassen. Es gebe mehr "Umsatzlärm", aber die Geschäftsziele seien bestätigt worden, schrieb Will Hardcastle am Montag nach dem Quartalsbericht.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Hannover Rück-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:17 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 236,80 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 29,22 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 118.112 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 6,6 Prozent zurück. Am 11.05.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

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