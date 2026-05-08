Aktie unter die Lupe

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Hannover Rück-Papiers durch UBS AG-Analyst Will Hardcastle.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 306 Euro auf "Buy" belassen. Es gebe mehr "Umsatzlärm", aber die Geschäftsziele seien bestätigt worden, schrieb Will Hardcastle am Montag nach dem Quartalsbericht.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Hannover Rück-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:17 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 236,80 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 29,22 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 118.112 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 6,6 Prozent zurück. Am 11.05.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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