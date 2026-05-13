Aktienanalyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Andre Kukhnin das Siemens-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 11:26 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 276,10 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 12,28 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 288.301 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 17,9 Prozent nach oben. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.