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Aktienbewertung

Analyse: UBS AG vergibt Buy an Siemens Energy-Aktie

Analyse: UBS AG vergibt Buy an Siemens Energy-Aktie

Das Siemens Energy-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Christopher Leonard unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
131.16 EUR 9.62 EUR 7.92 %
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christopher Leonard rechnete am Mittwoch mit einer positiven Reaktion auf die Zahlen für das Geschäftsjahr und den Ausblick. Die Münchner hätten klargemacht, dass der Zenit im Geschäft mit Gasturbinen noch nicht erreicht sei.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Energy-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 10:36 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,1 Prozent auf 129,56 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 62,09 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.224.260 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 8,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2026 wird für den 11.11.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

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Datum Rating Analyst
11:16 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
11:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Siemens Energy Buy UBS AG
09:46 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
09:06 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.

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