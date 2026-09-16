Analyse: UBS AG vergibt Buy an Zalando-Aktie

Aktuelle Analyse

16.09.26 11:13 Uhr

UBS AG hat die Zalando-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach einer Investor-Relations-Präsentation auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Modehändler sei zunächst skeptisch hinsichtlich der Konsumfreude und einer Erholung des Sneaker-Markts, schrieb Yashraj Rajani am Dienstag nach einer Präsentation des Unternehmens. Dies sei im Ausblick für 2026 allerdings berücksichtigt.

Aktienauswertung: Die Zalando-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:57 Uhr 1,5 Prozent auf 21,42 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 63,40 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 212.369 Zalando-Aktien. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 15,5 Prozent. Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.