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Analyse: UBS AG vergibt Neutral an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Analyse: UBS AG vergibt Neutral an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Cristian Nedelcu, der das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier näher betrachtet hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
57.34 EUR 0.08 EUR 0.14 %
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Presseberichten über sinkende Treibstoffzuschläge bei DHL Express auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Dieser Schritt resultiere aus dem jüngsten Volumenwachstum im Expressgeschäft sowie der relativ hohen Profitabilität im zweiten Quartal, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Änderung des Zuschlags dürfte ? verglichen mit dem Status quo der im zweiten Quartal geltenden Treibstoffzuschläge ? eine finanzielle Belastung von 65 Millionen Euro pro Quartal bedeuten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich um 12:33 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 57,42 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 19,89 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 206.972 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 28,1 Prozent. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.08.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12:46 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
28.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
13.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
09.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research