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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse im Fokus

Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Patrick Hummel unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.72 EUR 0.54 EUR 1.38 %
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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft sei Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:51 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 39,58 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 13,69 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 869.769 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 29,5 Prozent nach unten. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
13:11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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