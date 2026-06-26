Aktuelle Analyse

Das Volkswagen (VW) vz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Patrick Hummel unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel bewertete am Montag die jüngsten Nachrichten deutscher Autobauer mit einem Bericht über Stellenstreichungen und Werksschließungen bei Volkswagen. Dies unterstreiche, dass sich die deutsche Automobilindustrie in einer Phase der Umstrukturierung befinde. Bei VW müsse aber ein Kompromiss her, da das Land Niedersachsen und Arbeitnehmervertreter Werksschließungen ablehnten. Der Experte hält es für wahrscheinlich, dass im zweiten Halbjahr weitere Rückstellungen gebildet werden, die sich auf die diesjährige Margen-Zielspanne auswirken könnten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 12:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 72,78 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 23,66 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 669.813 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 25,0 Prozent zurück. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 24.07.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:38 / GMT



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