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Analyse: UBS AG vergibt Sell an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Analyse: UBS AG vergibt Sell an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durch UBS AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.11 EUR -0.05 EUR -0.13 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 36 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle gründet seine negative Einschätzung für den Dialyseanbieter auf sinkende Ergebnisse im kommenden Jahr, eine langsamere Erholung in den USA als erwartet und begrenzte bilanzielle Spielräume. Mit seiner Annahme für das operative Ergebnis 2027 liege er um 14 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb der Experete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:06 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 39,54 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 16,54 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 172.943 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 0,9 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:06 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
11:21 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
09:31 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG

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