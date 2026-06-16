DAX24.910 ±0,0%Est506.287 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3100 +0,8%Nas26.376 -1,2%Bitcoin55.908 -1,0%Euro1,1597 -0,1%Öl78,94 -0,5%Gold4.332 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 BMW 519000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX kaum bewegt -- BMW kappt Prognose kräftig -- Novo Nordisk, HENSOLDT, VW, Softbank, SpaceX, Halbleiter-Aktien, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX trotz schwachem Auto-Sektor stabil - 25.000er-Marke bleibt im Blick Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX trotz schwachem Auto-Sektor stabil - 25.000er-Marke bleibt im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE: UBS sieht Bayer-Kursziel in 'Worst-Case'-Szenario bei 28 Euro

17.06.26 11:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
37,13 EUR 1,23 EUR 3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat für den von Bayer angestrebten Glyphosat-Vergleich ein "Worst-Case"-Szenario mit einem Kursziel von 28 Euro entworfen. Damit würde die zuletzt stabilisierte Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns um gut ein Viertel ihres Werts auf ein Tief seit Mitte November abrutschen.

Dieses Szenario droht laut Analyst Matthew Weston, wenn die Zuständigkeit für den Vergleich am Ende bei Bundesrichter Vince Chhabria in Kalifornien landet und gleichzeitig der Supreme Court im separaten Durnell-Fall zu einem negativen Urteil kommt. Selbst wenn Bayer in Washington gewinne, müsste der Konzern die noch anhängigen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten weiterhin durch einen Vergleich beilegen, betonte der Experte in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung.

Weston verwies auf das Hickhack um den Ort für die Verhandlung dieses Vergleichs. Nachdem eine Minderheit der Klägeranwälte einen Antrag auf die Verweisung von einem Bezirksgericht in St. Louis an ein Bundesgericht gestellt habe, müsse Bundesrichter Henry Autrey entscheiden, ob der Vergleich an das Gericht von Missouri zurückverwiesen oder die Verlegung in die Bundesgerichtsbarkeit bestätigt werde - beide Ausgänge gälten unter Experten als ähnlich wahrscheinlich. In letzterem Falle zeichne sich ab, dass ein spezielles Bundesrichtergremium den Fall an Chhabria weiterleiten werde, was angesichts früherer Aussagen von Chhabria einen möglichen Vergleich erschweren würde.

Die Wahrscheinlichkeit eines positiven Votums des Supreme Court im Durnell-Fall beziffern Experten laut Weston auf rund 70 Prozent. Für dessen Entscheidungsfindung gebe es keinen Zeitplan. Erfahrungswerte sprächen indes für ein Urteil gegen Ende Juni./gl/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
10:41Bayer BuyUBS AG
12.06.2026Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.2026Bayer BuyUBS AG
05.06.2026Bayer BuyUBS AG
29.05.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:41Bayer BuyUBS AG
09.06.2026Bayer BuyUBS AG
05.06.2026Bayer BuyUBS AG
28.05.2026Bayer BuyUBS AG
19.05.2026Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.06.2026Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.05.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
16.04.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
09.04.2026Bayer HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen