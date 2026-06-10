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Analyse: Underperform-Bewertung für Daimler Truck-Aktie von Bernstein Research

11.06.26 13:04 Uhr
Warum Anleger jetzt auf die Daimler Truck-Aktie blicken sollten: Bernstein Research hat gesprochen | finanzen.net

Die Daimler Truck-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
40,82 EUR 0,01 EUR 0,02%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Underperform" belassen. Die Produktions- und Exportdaten aus Mexiko für Mai lägen im Einklang mit dem Umsatzausblick der Schwaben für das zweite Quartal, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Für Daimler Truck seien sie besonders aussagekräftig, da etwa 60 Prozent ihrer Absatzvolumina in den USA aus Mexiko importiert werde.

Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 40,70 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 14,00 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 114.396 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Daimler Truck-Aktie um 14,0 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

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