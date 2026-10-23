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Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse im Blick

Analyse: Underweight-Bewertung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Analyse: Underweight-Bewertung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Hier sind die Erkenntnisse von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington, der das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier näher betrachtet hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.02 EUR 0.85 EUR 2.17 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Entgegen seinen Erwartungen seien die Konsensschätzungen an die Quartalszahlen des Dialyseanbieters trotz des erst im Schlussquartal drohenden Gegenwinds durch die Kostenerstattungen von Behandlungen in den USA nicht gestiegen, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine operative Ergebnisprognose (Ebit) für die Zahlen am 3. November liege acht Prozent darüber. Er bleibe aber für die Aktien vorsichtig, da es hier primär um Timing-Effekte gehe, und halte daher die Konsensannahmen sowohl für das Schlussquartal als auch für 2027 für zu hoch. Zudem seien die jüngst bekannt gewordenen US-Pläne zur Reform von Nierenerkrankungsbehandlungen eine weitere mittelfristige Belastung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:21 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 40,01 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 19,27 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 151.821 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 2,1 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

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Datum Rating Analyst
13:36 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
21.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen DZ BANK
20.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG

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