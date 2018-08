Bayer-Aktie schiebt sich an DAX-Spitze - auch BASF-Titel stark

BASF 79,34 EUR 2,31% Charts

Die Bayer -Aktie setzt sich im Montagshandel an die Spitze des deutschen Leitindex DAX . Mit einem Aufschlag von 3,07 Prozent auf 80,81 Euro führen sie ihre Aufwärtstendenzen, nach den herben Verlusten in der Vorwoche, fort. Unterstützung liefert auch eine Analyse der Credit Suisse.

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Bayer mit "Outperform" und einem Kursziel von 95 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die mit der Monsanto-Übernahme erfolgte Rückorientierung hin zur Agrochemie sei attraktiv, schrieb Analystin Jo Walton in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie lobte zudem die Fundamentaldaten der Pharmasparte und hält die Aktie im Branchenvergleich für unterbewertet.

Auch für BASF sprachen sich die Analysten aus. So stuften sie die Papiere der Ludwigshafener ebenfalls auf "Outperform" ein und setzten das Kursziel auf 105 Euro fest. BASF-Papiere legen derweil via XETRA 2,33 Prozent auf 79,83 Euro zu.

/edh/ag

Datum der Analyse: 20.08.2018

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Bayer AG, Taina Sohlman / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com