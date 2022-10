ANALYSE/US-Arbeitswelt steht weiterhin im Bann von Corona

Von Justin Lahart

NEW YORK (Dow Jones)--Viele US-Bürger glauben, dass sie mit Covid-19 durch sind. Aber Covid ist noch nicht fertig mit ihnen. Da immer mehr Menschen "normalen" Tätigkeiten nachgehen, wie zum Beispiel ein paar Tage pro Woche ins Büro, fällt es oft schwer, sich das bewusst zu machen. Aber wenn man über die US-Wirtschaft - insbesondere den Arbeitsmarkt - nachdenkt, ist es notwendig, das nicht zu vergessen.

Wie weit Covid derzeit verbreitet ist, lässt sich nur schwer feststellen. Die Zahl der täglich gemeldeten Fälle ist seit Juli rückläufig, was darauf hindeutet, dass die durch die hochgradig übertragbare Untervariante BA.5 ausgelöste Welle ihren Höhepunkt erreicht hat. Da jedoch so viele Menschen Schnelltests zu Hause verwenden oder einfach zu Hause bleiben, wenn sie Symptome haben, sind die im Labor ermittelten Covid-Fälle kein guter Indikator dafür, wie viele Menschen infiziert sind. So zeigen beispielsweise die Abwasserdaten im Bostoner Raum einen sprunghaften Anstieg der Viruskonzentration im vergangenen Monat, während die Zahl der berichteten Fälle im Grunde unverändert geblieben ist.

Neu veröffentlichte Zahlen des US-Statistikamts, die Mitte vergangenen Monats über einen Zeitraum von 13 Tagen erhoben wurden, zeigen, dass schätzungsweise 2 Millionen Menschen wegen Covid ausfielen. Der Grund: Entweder sie erkrankten an Covid oder mussten sich um jemanden kümmerten, der krank war. Verglichen mit den 2,5 Millionen in einer Ende Juli und Anfang August vorgenommenen Erhebung ist die Anzahl immer noch hoch. Selbst diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, aber man kann wohl mit Sicherheit sagen, dass Covid immer noch in der Arbeitswelt sein Unwesen treibt. Das deckt sich wahrscheinlich mit der Erfahrung der meisten Menschen, die in einem Unternehmen jeglicher Größe arbeiten. Es scheint, dass immer jemand durch Covid ausfällt.

Long Covid belastet den Arbeitsmarkt

Für den Arbeitsmarkt ist das von Bedeutung. Auch wenn das US-Arbeitsministerium diese Woche berichtet hat, dass die Zahl der offenen Stellen im vergangenen Monat zurückgegangen ist, gibt es immer noch eine Menge freier Stellen, die die Arbeitgeber zu besetzen versuchen. Kranke Arbeitssuchende und kranke Personalverantwortliche erschweren die Einstellung von Mitarbeitern. Dies wirkt sich auch auf die Produktivität am Arbeitsplatz aus, denn rotierend kranke Mitarbeiter erschweren das Erledigen der Arbeit. Arbeitgeber müssen unter Umständen zusätzliche Mitarbeiter einstellen, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass einige von ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt krank sein werden. Die Belastung, die gerade Long Covid auf die Arbeitnehmer ausübt, sowie die vielen Menschen, die aus Angst, krank zu werden, nicht arbeiten wollen, markieren zusätzliche Probleme.

All dies macht es für Investoren und vor allem für politische Entscheidungsträger wie die Mitglieder des Zinsausschusses der US-Notenbank Fed schwer, die Lage am Arbeitsmarkt im Vergleich zur Vergangenheit passgenau zu beurteilen. Unsere Unfähigkeit vorherzusagen, was als nächstes mit dem Virus passieren wird, macht die Sache noch schlimmer. Wird es eine Winterwelle geben? Mutieren weitere hochgradig übertragbare Subvarianten, die sich der Immunreaktion auf eine vorherige Infektion oder Impfung entziehen können? Wann wird Covid-19 endemisch und zirkuliert in der Bevölkerung mit größerer Prognosesicherheit? Es stellt sich auch die Frage, wie eine Endemie - eine Beschreibung, die Krankheiten von der Erkältung bis zur Malaria umfasst - des Virus aussehen wird. Die Antwort darauf nicht zu kennen, bedeutet auch, nicht zu wissen, welche Art von Einschränkungen Covid auf dem Arbeitsmarkt verursacht. Es ist zwar zu hoffen, dass die Auswirkungen von Corona auf den Arbeitsmarkt im Laufe der Zeit abnehmen, es kann aber sein, dass sie niemals ganz verschwinden.

