DAX 25.114 +0,2%ESt50 6.271 +0,0%MSCI World 4.836 -0,6%Top 10 Crypto 8,15 -0,2%Nas 25.873 -1,6%Bitcoin 55.015 +0,6%Euro 1,1393 +0,1%Öl 84,1 +0,9%Gold 4.031 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Analyse: Viertel des EU-Stroms kommt aus Solarkraft

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
19.06 EUR -0.01 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Iberdrola SA
21.45 EUR 0.32 EUR 1.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
56.24 EUR 0.08 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
56.95 EUR 0.20 EUR 0.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Mai und Juni ist in Deutschland so viel Strom aus Solarenergie gewonnen worden wie nie zuvor. In den beiden Monaten kam ein Anteil von 33 Prozent beziehungsweise 36 Prozent aus der Sonnenkraft, wie aus einer Analyse der Energie-Denkfabrik Ember hervorgeht. EU-weit wurde im Juni ein Viertel durch Solarenergie erzeugt - Ember zufolge ebenfalls so viel wie nie noch nie.

Werbung

Ember zufolge war die Sonnenenergie damit im Juni die größte einzelne Stromquelle der EU - vor Kernenergie (21 Prozent), Erdgas (15 Prozent), Windkraft (14 Prozent) und Wasserkraft (12 Prozent). Acht Prozent kamen demnach aus Kohle. Erst zum dritten Mal überhaupt sei Solarenergie damit die wichtigste Stromquelle der EU gewesen - nach Juni 2025 und Mai 2026. Der Rekord sei das Ergebnis eines außergewöhnlich starken Wachstums der vergangenen fünf Jahre: Im Juni 2021 stammten den Angaben zufolge nur 10 Prozent des EU-Stroms aus Solarenergie.

Wie die Autoren weiter schreiben, fiel die Rekordproduktion von Solarstrom mit einer vergleichsweise hohen Stromnachfrage in den vergangenen zwei Monaten zusammen - zurückzuführen unter anderem auf den steigenden Kühlbedarf infolge der außergewöhnlichen Hitzewellen. "Gleichzeitig trug Solarenergie dazu bei, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten, während andere Energiequellen unter den heißen und windarmen Wetterbedingungen an ihre Grenzen stießen", heißt es./rdz/DP/zb

Aktuelle E.ON Aktie News

Werbung

E.ON Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09.07.26 EON SE Sector Perform RBC Capital Markets
03.07.26 EON SE Hold Jefferies & Company Inc.
25.06.26 EON SE Hold Jefferies & Company Inc.
15.06.26 EON SE Market-Perform Bernstein Research
27.05.26 EON SE Equal Weight Barclays Capital