ANALYSE: Wafer-Zyklus drückt auf Margen von Siltronic - Credit Suisse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erheblich skeptischer als zuvor schätzt die Credit Suisse die Wachstumschancen des Wafer-Herstellers Siltronic ein. Eine sinkende Nachfrage nach den Vorprodukten für die Halbleiterindustrie einerseits bei rasch zunehmenden Fertigungskapazitäten andererseits ließ den Analysten Achal Sultania am Dienstag vorsichtiger werden. Er halbierte das Kursziel für die Aktien nahezu von 190 auf 106 Euro. Das rechtfertige nur noch das Votum "Neutral" und nicht länger "Outperform".

Erhebungen der Schweizer Bank ließen darauf schließen, dass es im Verlauf des kommenden Jahres zu einem Überangebot an Wafern komme. So dürften sich die Investitionsausgaben der vier börsengelisteten Wafer-Produzenten von 2016 bis ins laufende Jahr auf 1,7 Milliarden US-Dollar nahezu vervierfacht haben, schätzte Sultania. Hinzu kämen weitere 350 Millionen Dollar Investitionen des nicht börsengelisteten südkoreanischen Produzenten SK Siltron.

Bis zum Jahr 2021 könnten diese Investitionen eine Zunahme der gefertigten 300-Millimeter-Wafer - ein Industriestandard - von einer Million pro Monat zur Folge haben, schätzte Sultania. Zum Vergleich: In diesem Jahr liegt diese Kennzahl bei knapp 6 Millionen Wafern pro Monat. Schon in diesem Jahr gebe es ein leichtes Überangebot am Markt, das sich in den kommenden beiden Jahren noch ausweiten dürfte.

Gleichzeitig lasse bei der Nachfrage die Dynamik merklich nach. Sowohl Smartphone-Hersteller als auch die Autobranche und die Industrie insgesamt dürften demnach weniger Halbleiter bestellen. In den vergangenen 18 Monaten sei die Nachfrage noch um rund 10 Prozent gestiegen. Bis 2019/2020 werde sich das Wachstum jedoch auf 3 bis 4 Prozent abschwächen. Das Missverhältnis von Angebot und Nachfrage werde voraussichtlich ab dem zweiten Halbjahr 2019 für sinkende Preise sorgen. "Die Margen von Siltronic sollten 2019 den Höhepunkt erreichen", lautete das Fazit des Analysten.

Gemäß der Einstufung "Neutral" erwartet die Credit Suisse in den nächsten 12 Monaten eine durchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von dem Analysten beobachteten Werten derselben Branche./bek/la/fba

Analysierendes Institut Credit Suisse.