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Analysten sehen für TeamViewer-Aktie Luft nach oben

01.06.26 16:08 Uhr
Analysten sehen für TeamViewer-Aktie Luft nach oben | finanzen.net

Was Experten für die TeamViewer-Aktie in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
6,12 EUR 0,23 EUR 3,82%
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Die TeamViewer-Aktie wurde im Mai 2026 von 6 Analysten analysiert.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der TeamViewer-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 6,950 EUR für die TeamViewer-Aktie, was einem Anstieg von 1,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 5,900 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.5,50 EUR-6,7818.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)6,70 EUR13,5612.05.2026
Barclays Capital5,00 EUR-15,2507.05.2026
Deutsche Bank AG6,50 EUR10,1707.05.2026
DZ BANK--06.05.2026
Barclays Capital5,00 EUR-15,2506.05.2026
RBC Capital Markets13,00 EUR120,3406.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

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18.05.2026TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2026TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026TeamViewer Equal WeightBarclays Capital
07.05.2026TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
06.05.2026TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.05.2026TeamViewer KaufenDZ BANK
06.05.2026TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
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11.02.2026TeamViewer OverweightBarclays Capital
10.02.2026TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
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18.05.2026TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2026TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026TeamViewer Equal WeightBarclays Capital
07.05.2026TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
06.05.2026TeamViewer Equal WeightBarclays Capital
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07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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