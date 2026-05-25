Analysten sehen für TeamViewer-Aktie Luft nach oben
Was Experten für die TeamViewer-Aktie in Aussicht stellen.
Werte in diesem Artikel
Die TeamViewer-Aktie wurde im Mai 2026 von 6 Analysten analysiert.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der TeamViewer-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 6,950 EUR für die TeamViewer-Aktie, was einem Anstieg von 1,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 5,900 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|5,50 EUR
|-6,78
|18.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|6,70 EUR
|13,56
|12.05.2026
|Barclays Capital
|5,00 EUR
|-15,25
|07.05.2026
|Deutsche Bank AG
|6,50 EUR
|10,17
|07.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
|Barclays Capital
|5,00 EUR
|-15,25
|06.05.2026
|RBC Capital Markets
|13,00 EUR
|120,34
|06.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
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