Analysten sehen für TeamViewer-Aktie Luft nach oben

Analysen

Was Experten für die TeamViewer-Aktie in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie wurde im Mai 2026 von 6 Analysten analysiert.

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1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der TeamViewer-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 6,950 EUR für die TeamViewer-Aktie, was einem Anstieg von 1,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 5,900 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 5,50 EUR -6,78 18.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 6,70 EUR 13,56 12.05.2026 Barclays Capital 5,00 EUR -15,25 07.05.2026 Deutsche Bank AG 6,50 EUR 10,17 07.05.2026 DZ BANK - - 06.05.2026 Barclays Capital 5,00 EUR -15,25 06.05.2026 RBC Capital Markets 13,00 EUR 120,34 06.05.2026

Redaktion finanzen.net