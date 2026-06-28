Ausblick: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Apple präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.
Werte in diesem Artikel
Apple wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 32 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,89 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,57 USD je Aktie eingenommen.
29 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 109,04 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,04 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 45 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,76 USD aus. Im Vorjahr waren 7,46 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 42 Analysten im Durchschnitt 478,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 416,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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Apple Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG