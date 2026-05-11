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Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

12.05.26 18:29 Uhr
Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

Das prognostizieren Experten für die CANCOM SE-Bilanz.

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CANCOM SE wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,213 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 EUR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll CANCOM SE nach den Prognosen von 4 Analysten 418,6 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 410,6 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,30 EUR im Vergleich zu 0,920 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,80 Milliarden EUR, gegenüber 1,71 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cancom SE

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