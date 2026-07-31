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Analysen

Ausblick: HUGO BOSS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: HUGO BOSS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HUGO BOSS gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.

Werte in diesem Artikel
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HUGO BOSS veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

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Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,395 EUR. Dies würde einer Verringerung von 41,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HUGO BOSS 0,680 EUR je Aktie vermeldete.

HUGO BOSS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 902,7 Millionen EUR abgeschlossen haben - davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 9,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,68 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,61 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 3,92 Milliarden EUR, gegenüber 4,27 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

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13.07.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
01.07.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
22.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK