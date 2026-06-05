DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,2800 -2,8%Nas25.709 -4,2%Bitcoin54.545 +3,2%Euro1,1522 ±0,0%Öl93,09 -2,4%Gold4.330 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SpaceX SPACEX Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Broadcom A2JG9Z Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, Marvell, Infineon, Samsung im Fokus
Top News
KW 23: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 23: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Sui: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht Sui: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analysen des Monats

Analysten sehen bei Amazon-Aktie Potenzial

07.06.26 11:03 Uhr
Analysten sehen bei Amazon-Aktie Potenzial | finanzen.net

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Amazon-Aktie überprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
213,60 EUR -5,20 EUR -2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Mai 2026 haben 14 Experten die Amazon-Aktie analysiert.

14 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 322,07 USD, was einem Anstieg von 51,43 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Amazon-Aktie von 270,64 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG333,00 USD23,0427.05.2026
DZ BANK320,00 USD18,2404.05.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD18,2404.05.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: pianodiaphragm / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
27.05.2026Amazon BuyUBS AG
04.05.2026Amazon KaufenDZ BANK
04.05.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.05.2026Amazon BuyUBS AG
04.05.2026Amazon KaufenDZ BANK
04.05.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen