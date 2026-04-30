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Bayer-Aktie: Experten empfehlen Bayer im April mehrheitlich zum Kauf

01.05.26 13:52 Uhr
Bayer-Aktie: Experten empfehlen Bayer im April mehrheitlich zum Kauf | finanzen.net

Im letzten Monat wurde die Bayer-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
38,24 EUR 2,05 EUR 5,66%
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Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Analyse der Bayer-Aktie abgegeben.

8 Analysten empfehlen die Bayer-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 50,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 11,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Bayer-Aktie von 38,05 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG52,00 EUR36,6629.04.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR31,4128.04.2026
Barclays Capital48,00 EUR26,1528.04.2026
UBS AG52,00 EUR36,6628.04.2026
Barclays Capital48,00 EUR26,1524.04.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR31,4121.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.55,00 EUR44,5520.04.2026
Deutsche Bank AG43,00 EUR13,0116.04.2026
UBS AG52,00 EUR36,6613.04.2026
DZ BANK--09.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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28.04.2026Bayer BuyUBS AG
24.04.2026Bayer OverweightBarclays Capital
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16.04.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
09.04.2026Bayer HaltenDZ BANK
05.03.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

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