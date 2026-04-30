Bayer-Aktie: Experten empfehlen Bayer im April mehrheitlich zum Kauf

Analysen des Monats

Im letzten Monat wurde die Bayer-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Analyse der Bayer-Aktie abgegeben.

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8 Analysten empfehlen die Bayer-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 50,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 11,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Bayer-Aktie von 38,05 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 52,00 EUR 36,66 29.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 31,41 28.04.2026 Barclays Capital 48,00 EUR 26,15 28.04.2026 UBS AG 52,00 EUR 36,66 28.04.2026 Barclays Capital 48,00 EUR 26,15 24.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 31,41 21.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 55,00 EUR 44,55 20.04.2026 Deutsche Bank AG 43,00 EUR 13,01 16.04.2026 UBS AG 52,00 EUR 36,66 13.04.2026 DZ BANK - - 09.04.2026

Redaktion finanzen.net