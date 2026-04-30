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Analysen des Monats

Experten sehen bei Munich Re-Aktie Potenzial

02.05.26 16:54 Uhr
Experten sehen bei Munich Re-Aktie Potenzial | finanzen.net

Im letzten Monat wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
513,00 EUR -15,40 EUR -2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Experten haben ihre Einschätzung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 612,50 EUR beziffert, während der aktuelle Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs an der Börse XETRA bei 510,80 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.655,00 EUR28,2316.04.2026
RBC Capital Markets560,00 EUR9,6316.04.2026
Barclays Capital606,00 EUR18,6415.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)629,00 EUR23,1407.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
07.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
23.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
27.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
07.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
09.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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