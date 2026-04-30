Experten sehen bei Munich Re-Aktie Potenzial

Analysen des Monats

Im letzten Monat wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Experten haben ihre Einschätzung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie veröffentlicht.

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2 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 612,50 EUR beziffert, während der aktuelle Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs an der Börse XETRA bei 510,80 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 655,00 EUR 28,23 16.04.2026 RBC Capital Markets 560,00 EUR 9,63 16.04.2026 Barclays Capital 606,00 EUR 18,64 15.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 629,00 EUR 23,14 07.04.2026

Redaktion finanzen.net