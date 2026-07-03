Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Airbus-Aktie

Analysen des Monats

12:22

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Airbus SE-Aktie im Überblick.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 192,50 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Airbus SE auf 194,44 EUR beläuft.

1 Analyst empfiehlt die Airbus SE-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Juni 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Airbus SE -Aktie vorgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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