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Analysen des Monats

Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Airbus-Aktie

Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Airbus-Aktie

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Airbus SE-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
205.45 EUR 0.95 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
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Im Juni 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Airbus SE-Aktie vorgenommen.

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1 Analyst empfiehlt die Airbus SE-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 192,50 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Airbus SE auf 194,44 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets200,00 EUR2,8605.06.2026
Jefferies & Company Inc.185,00 EUR-4,8505.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
05.06.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
26.05.26 Airbus SE Overweight Barclays Capital
13.05.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG