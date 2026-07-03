Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Airbus-Aktie
Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Airbus SE-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Im Juni 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Airbus SE-Aktie vorgenommen.
1 Analyst empfiehlt die Airbus SE-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 192,50 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Airbus SE auf 194,44 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|200,00 EUR
|2,86
|05.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|185,00 EUR
|-4,85
|05.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Airbus Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.26
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|Airbus SE Overweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG