DAX 26.046 +0,2%ESt50 6.393 +0,2%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,35 -0,2%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.859 +0,2%Euro 1,1614 ±0,0%Öl 96,3 +0,8%Gold 4.429
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Analysen des Monats

Oracle-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Oracle-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Oracle-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
136.20 EUR 2.04 EUR 1.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie wurde im August 2026 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.

Werbung

3 Experten stufen die Oracle-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Oracle-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 220,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Oracle auf 149,12 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.200,00 USD34,1213.08.2026
RBC Capital Markets190,00 USD27,4112.08.2026
UBS AG245,00 USD64,3006.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Aktuelle Oracle Aktie News

Werbung

Oracle Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
02.09.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 Oracle Buy UBS AG
23.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.