Oracle-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Oracle-Aktie im abgelaufenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Die Oracle-Aktie wurde im August 2026 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten stufen die Oracle-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Oracle-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 220,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Oracle auf 149,12 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|200,00 USD
|34,12
|13.08.2026
|RBC Capital Markets
|190,00 USD
|27,41
|12.08.2026
|UBS AG
|245,00 USD
|64,30
|06.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Oracle Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.