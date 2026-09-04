Oracle-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Analysen des Monats

01.08.26 09:00 Uhr

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Oracle-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel

Die Oracle-Aktie wurde im August 2026 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.

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3 Experten stufen die Oracle-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Oracle-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 220,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Oracle auf 149,12 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 200,00 USD 34,12 13.08.2026 RBC Capital Markets 190,00 USD 27,41 12.08.2026 UBS AG 245,00 USD 64,30 06.08.2026

Redaktion finanzen.net