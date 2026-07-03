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Analysen des Monats

So schätzen Experten die DEUTZ-Aktie im Juni ein

So schätzen Experten die DEUTZ-Aktie im Juni ein

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der DEUTZ-Aktie überprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9.26 EUR 0.26 EUR 2.83 %
Charts | News | Analysen
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Die DEUTZ-Aktie wurde im Juni 2026 von 2 Analysten analysiert.

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2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 13,20 EUR für die DEUTZ-Aktie, was einem Anstieg von 4,45 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 8,745 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Warburg Research13,20 EUR50,9423.06.2026
Warburg Research13,20 EUR50,9408.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DEUTZ AG

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
23.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
08.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
11.05.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
11.05.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)