So schätzen Experten die DEUTZ-Aktie im Juni ein
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der DEUTZ-Aktie überprüft.
Werte in diesem Artikel
Die DEUTZ-Aktie wurde im Juni 2026 von 2 Analysten analysiert.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 13,20 EUR für die DEUTZ-Aktie, was einem Anstieg von 4,45 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 8,745 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|13,20 EUR
|50,94
|23.06.2026
|Warburg Research
|13,20 EUR
|50,94
|08.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: DEUTZ AG
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|11.05.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)