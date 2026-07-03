So schätzen Experten die DEUTZ-Aktie im Juni ein

Analysen des Monats

03.07.26 14:39 Uhr

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der DEUTZ-Aktie überprüft.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 13,20 EUR für die DEUTZ-Aktie, was einem Anstieg von 4,45 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 8,745 EUR entspricht.

Die DEUTZ -Aktie wurde im Juni 2026 von 2 Analysten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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