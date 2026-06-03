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Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei TKMS-Aktie

05.06.26 12:19 Uhr
Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei TKMS-Aktie | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben Experten die TKMS-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
75,80 EUR -1,10 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

3 Analysten gaben ihre Einschätzung der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie preis.

1 Experte rät die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 89,67 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 5,37 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie von 84,30 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research76,00 EUR-9,8514.05.2026
Deutsche Bank AG110,00 EUR30,4912.05.2026
Bernstein Research83,00 EUR-1,5411.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

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