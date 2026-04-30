Wie Experten die Siemens Energy-Aktie im April einstuften

Analysen im Blick

Im vergangenen Monat haben Experten die Siemens Energy-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie wurde im April 2026 von 9 Experten analysiert.

Wer­bung Wer­bung

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 176,56 EUR beziffert, während der aktuelle Siemens Energy-Kurs an der Börse XETRA bei 180,58 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 195,00 EUR 7,99 24.04.2026 Barclays Capital 100,00 EUR -44,62 24.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 195,00 EUR 7,99 24.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 185,00 EUR 2,45 24.04.2026 Jefferies & Company Inc. 164,00 EUR -9,18 24.04.2026 Bernstein Research 150,00 EUR -16,93 24.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 200,00 EUR 10,75 23.04.2026 RBC Capital Markets 200,00 EUR 10,75 23.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 200,00 EUR 10,75 09.04.2026

Redaktion finanzen.net