Wie Experten die Siemens Energy-Aktie im April einstuften
Im vergangenen Monat haben Experten die Siemens Energy-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
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Die Siemens Energy-Aktie wurde im April 2026 von 9 Experten analysiert.
8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 176,56 EUR beziffert, während der aktuelle Siemens Energy-Kurs an der Börse XETRA bei 180,58 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|195,00 EUR
|7,99
|24.04.2026
|Barclays Capital
|100,00 EUR
|-44,62
|24.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|195,00 EUR
|7,99
|24.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|185,00 EUR
|2,45
|24.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|164,00 EUR
|-9,18
|24.04.2026
|Bernstein Research
|150,00 EUR
|-16,93
|24.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|200,00 EUR
|10,75
|23.04.2026
|RBC Capital Markets
|200,00 EUR
|10,75
|23.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|200,00 EUR
|10,75
|09.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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Bildquellen: Siemens Energy AG