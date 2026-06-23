Analysen im Fokus

Die PUMA-Aktie hat sich nach dem schwachen Vortag deutlich erholt. Analysten von Goldman Sachs und der Deutschen Bank sorgten mit optimistischeren Einschätzungen für neuen Rückenwind.

Die Aktien von PUMA haben sich am Mittwoch wieder etwas vom schwachen Vortag erholt. Mit etwa 3,9 Prozent Kursplus auf 27,15 Euro kehrten sie prompt über die tags zuvor gerissene 50-Tage-Linie zurück.

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Da hatte sich Bernstein-Analyst William Woods skeptisch hinsichtlich der Umsatzentwicklung im zweiten Quartal geäußert.

Inzwischen sorgten die Experten von Goldman Sachs und der Deutschen Bank wieder für etwas mehr Optimismus. Goldman Sachs hob das Kursziel von 31 auf 33 Euro an und beließ die Einstufung auf "Buy". Analyst Richard Edwards rechnet im zweiten Halbjahr mit einer stärkeren Umsatzdynamik als im ersten und verschob zudem seine Bewertungsbasis für die Aktien weiter in die Zukunft. Adam Cochrane von der Deutschen Bank geht davon aus, dass sich im zweiten Quartal nach den unerwartet guten ersten drei Monaten weitere Anzeichen des Marken-Turnarounds zeigen.

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