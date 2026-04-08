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Ausblick: Alcoa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

15.04.26 14:18 Uhr
Ausblick: Alcoa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal | finanzen.net

Alcoa öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.

Werte in diesem Artikel
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Alcoa Corp
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Alcoa wird am 16.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten schätzen, dass Alcoa für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,27 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,70 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 14,74 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,19 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Alcoa

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