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Analysen im Fokus

Ausblick: Sixt gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: Sixt gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Analysten haben ihre Prognosen für die Sixt-Bilanz abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sixt SE St.
71.10 EUR 0.30 EUR 0.42 %
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Sixt SE St wird am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

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Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,04 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,25 Prozent auf 1,16 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,08 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,87 EUR, gegenüber 6,08 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 4,53 Milliarden EUR im Vergleich zu 4,28 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17.07.26 Sixt SE St Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Sixt SE St Kaufen DZ BANK
09.07.26 Sixt SE St Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Sixt SE St Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Sixt SE St Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)