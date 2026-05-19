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Ausblick: Walmart stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

20.05.26 07:01 Uhr
Ausblick: Walmart stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

Walmart öffnet die Bücher - damit rechnen Analysten.

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Walmart wird am 21.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

33 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,659 USD gegenüber 0,560 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 30 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,57 Prozent auf 174,84 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 165,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,92 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 38 Analysten von durchschnittlich 749,05 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 713,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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