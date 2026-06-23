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PUMA-Aktie mit Gewinnen: Goldman Sachs bleibt bei Kaufempfehlung

24.06.26 09:29 Uhr
PUMA-Aktie vor Comeback? Goldman hebt Kursziel an - Title legen zu | finanzen.net

Goldman Sachs hat das Kursziel für PUMA leicht angehoben und bleibt bei der Kaufempfehlung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für PUMA von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards rechnet im zweiten Halbjahr mit einer stärkeren Umsatzdynamik als im ersten, wie er am Dienstag schrieb. Zudem verschob er seine Bewertungsbasis für die Aktien weiter in die Zukunft.

Die PUMA-Aktie legt auf XETRA zeitweise 2,26 Prozent auf 26,73 Euro zu.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com, Robert Ascroft/ PUMA

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