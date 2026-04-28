DAX24.018 -0,3%Est505.836 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +2,4%Nas24.664 -0,9%Bitcoin66.006 +1,3%Euro1,1701 -0,1%Öl111,4 +0,1%Gold4.597 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und Zahlen von US-Techriesen: Asiens Börsen höher -- Mercedes-Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet -- Robinhood bleibt aber unter Prognosen -- T-Mobile mit starken Zahlen
Top News
Pre-FOMC Drift als Börsenmuster: Warum Aktienmärkte vor Fed-Sitzungen fast immer gleich reagieren Pre-FOMC Drift als Börsenmuster: Warum Aktienmärkte vor Fed-Sitzungen fast immer gleich reagieren
Aktie im Blick: WACKER CHEMIE schreibt wieder schwarze Zahlen - dennoch keine Trendwende in Sicht Aktie im Blick: WACKER CHEMIE schreibt wieder schwarze Zahlen - dennoch keine Trendwende in Sicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analysen im Überblick

Ausblick: CRH legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

29.04.26 07:37 Uhr
Ausblick: CRH legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor | finanzen.net

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für CRH in Aussicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CRH plc
97,88 EUR 0,30 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

CRH wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,219 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,07 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,76 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,98 USD, gegenüber 5,51 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 39,66 Milliarden USD im Vergleich zu 37,45 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu CRH plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu CRH plc

DatumRatingAnalyst
06.10.2023CRH BuyJefferies & Company Inc.
27.09.2023CRH BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2023CRH BuyUBS AG
13.09.2023CRH OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2023CRH BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.10.2023CRH BuyJefferies & Company Inc.
27.09.2023CRH BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2023CRH BuyUBS AG
13.09.2023CRH OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2023CRH BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.07.2022CRH Equal-weightMorgan Stanley
15.03.2022CRH Equal-weightMorgan Stanley
04.03.2022CRH Equal WeightBarclays Capital
19.01.2022CRH Equal WeightBarclays Capital
17.12.2021CRH HoldKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
19.06.2023CRH SellGoldman Sachs Group Inc.
22.05.2023CRH SellGoldman Sachs Group Inc.
26.04.2023CRH SellGoldman Sachs Group Inc.
02.03.2023CRH SellGoldman Sachs Group Inc.
22.11.2022CRH SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CRH plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen