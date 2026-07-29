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Analysen im Überblick

Ausblick: LEG Immobilien stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: LEG Immobilien stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LEG Immobilien gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
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LEG Immobilien wird am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.

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1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,64 EUR aus. Im letzten Jahr hatte LEG Immobilien einen Gewinn von 2,73 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll LEG Immobilien 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 183,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 46,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte LEG Immobilien 344,0 Millionen EUR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,44 EUR, gegenüber 19,44 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 960,2 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,49 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEG Immobilien

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DatumRatingAnalyst
25.06.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
01.06.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG