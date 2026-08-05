Redcare Pharmacy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Analysen

04.08.26 09:29 Uhr

Im vergangenen Monat haben Experten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie veröffentlicht.

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9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 97,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 35,60 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie von 61,40 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 74,00 EUR 20,52 31.07.2026 Deutsche Bank AG 103,00 EUR 67,75 31.07.2026 Warburg Research 116,00 EUR 88,93 31.07.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 94,00 EUR 53,09 30.07.2026 Baader Bank 85,00 EUR 38,44 29.07.2026 Jefferies & Company Inc. 83,00 EUR 35,18 29.07.2026 Warburg Research 115,00 EUR 87,30 29.07.2026 Warburg Research 115,00 EUR 87,30 21.07.2026 Deutsche Bank AG 102,00 EUR 66,12 13.07.2026 Jefferies & Company Inc. 83,00 EUR 35,18 07.07.2026

Redaktion finanzen.net