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Analysen

Redcare Pharmacy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Redcare Pharmacy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Im vergangenen Monat haben Experten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
64.80 EUR 2.20 EUR 3.51 %
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Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie veröffentlicht.

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9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 97,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 35,60 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie von 61,40 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG74,00 EUR20,5231.07.2026
Deutsche Bank AG103,00 EUR67,7531.07.2026
Warburg Research116,00 EUR88,9331.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)94,00 EUR53,0930.07.2026
Baader Bank85,00 EUR38,4429.07.2026
Jefferies & Company Inc.83,00 EUR35,1829.07.2026
Warburg Research115,00 EUR87,3029.07.2026
Warburg Research115,00 EUR87,3021.07.2026
Deutsche Bank AG102,00 EUR66,1213.07.2026
Jefferies & Company Inc.83,00 EUR35,1807.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Aktuelle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News

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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
30.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank