Redcare Pharmacy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Im vergangenen Monat haben Experten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie veröffentlicht.
9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 97,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 35,60 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie von 61,40 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|74,00 EUR
|20,52
|31.07.2026
|Deutsche Bank AG
|103,00 EUR
|67,75
|31.07.2026
|Warburg Research
|116,00 EUR
|88,93
|31.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|94,00 EUR
|53,09
|30.07.2026
|Baader Bank
|85,00 EUR
|38,44
|29.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|83,00 EUR
|35,18
|29.07.2026
|Warburg Research
|115,00 EUR
|87,30
|29.07.2026
|Warburg Research
|115,00 EUR
|87,30
|21.07.2026
|Deutsche Bank AG
|102,00 EUR
|66,12
|13.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|83,00 EUR
|35,18
|07.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Redcare Pharmacy
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank