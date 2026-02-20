DAX25.107 +0,5%Est506.162 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 +5,2%Nas22.864 +1,0%Bitcoin56.237 +3,4%Euro1,1784 +0,1%Öl71,42 +0,3%Gold5.189 +0,9%
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, Quantum eMotion, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Analysen vor Bilanz

Ausblick: Allianz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

25.02.26 14:25 Uhr
Allianz-Aktie vor Quartalszahlen im Blick - Was Experten erwarten | finanzen.net

Das sind die Erwartungen der Analysten an Allianz.

Allianz wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,31 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Allianz nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 28,58 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 37,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45,90 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 28,44 EUR, gegenüber 25,20 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 182,19 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 137,01 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
16.02.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
16.02.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.2026Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
16.02.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
10.02.2026Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.01.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital

