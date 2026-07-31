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Analysen vor Bilanz

Ausblick: Bayer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: Bayer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von Bayer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
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Bayer wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

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Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,769 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von -0,200 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Bayer nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 10,73 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,74 Milliarden EUR umgesetzt worden.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,38 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -3,680 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 45,68 Milliarden EUR, gegenüber 45,58 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

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DatumRatingAnalyst
17.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Bayer Overweight Barclays Capital
13.07.26 Bayer Buy UBS AG
13.07.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.